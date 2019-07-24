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Kocaeli AFAD, Düzce’de görevde

Kocaeli AFAD, Düzce’de meydana gelen selde kaybolan vatandaşları arama çalışmalarına katılmak üzere bölgeye 5 kişilik ekip gönderdi.
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Düzce’nin kuzey ilçelerinde geçen hafta etkili olan aşırı yağışlar sonucu kaybolan 7 vatandaşımız için başlatılan arama çalışmalarına katılmak üzere Kocaeli AFAD’ın arama kurtarma teknisyenleri de bölgeye intikal ettirildi. Sel nedeniyle büyük zarar gören bölgede, pek çok bina yıkılmış, çok sayıda vatandaş da yaralanmıştı. Sele kapılarak kaybolan vatandaşların arama çalışmaları ise sürüyor.

DİDİK DİDİK TARANIYOR

Akçakoca Esmahanım Mahallesi’nde yoğunlaşan aramalara bir kurtarma aracıyla destek veren Kocaeli AFAD ekibi, dere yatakları ve çevresini diğer ekiplerle birlikte didik didik tarıyor. AFAD Başkanlığının planlaması kapsamında bölgede görev alan Kocaeli AFAD ekibinde arama kurtarma teknisyenleri Bülent Demir, Engin Mercan, Hakan Emeç, Levent Ciğerci ve Ersin Aküzüm yer alıyor.

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