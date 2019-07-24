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Başkan Sezer’e özel pul sürprizi

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer’i, PTT Başmüdürü Ahmet Sert ve Gölcük PTT Müdürü Vehbi Kırcı, makamında ziyaret ederek özel pul koleksiyonu hediye etti.
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PTT Başmüdürü Ahmet Sert ve Gölcük PTT Müdürü Vehbi Kırcı, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer’i makamında ziyaret ederek, kendisi için hazırlatılmış kişisel pul koleksiyonu hediye etti. Başkan Sezer bu özel hediyeden duyduğu memnuniyeti dile getirip, “Ömrüm boyunca bu özel hediyeyi saklayacağım” dedi.

PTT SEKTÖRÜNDE ÖNCÜ KURULUŞ

Bu tür kişisel koleksiyonları hazırladıklarına dikkat çeken Sert, ayrıca PTT'nin çalışmaları hakkında da Başkan Sezer’e ayrıca bilgi verdi. Sert yaptığı açıklamada vatandaşların daha hızlı ve daha kaliteli hizmet alabilmesi için tüm gayretleriyle çalıştıklarını ifade ederek, halka hizmet götürmenin heyecanını taşıdıklarını belirterek, PTT’nin sektöründe öncü bir kuruluş olduğuna dikkat çekti.

PTT BÜYÜK ATILIMLARA İMZA ATTI

Özel pul koleksiyonu için başta Başmüdür Ahmet Sert’e teşekkür eden Başkan Sezer ise, PTT'nin iki asra yakın bir süre zarfında ülkemizin her yerinde önemli bir görevi yerine getirdiğini, teknolojiyi de çok iyi kullanarak, hızlı bir gelişim ve dönüşüm içerisinde büyük atılımlara imza attığını söyledi. Ayrıca ziyaretin sonunda Başmüdür Sert’e ve Gölcük Müdürü Kırcı’ya ve tüm PTT ailesine çalışmalarında başarılar diledi. 

 

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