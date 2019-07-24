İZKANDER üyeleri ile birlikte ziyarete kalan Başkan Ömer Özkan, muhtarların demokrasi zincirinin ilk halkasını olduğunu belirterek, “Muhtarlarımız halkla direk temas halinde olduğundan hem onurlu hemde zor bir görevi yerine getiriyorlar. Bu vesileyle hem yeni dönem muhtarlığınız, hem de muhtarlar derneği şube başkanlığınız hayırlı olsun. Bölgemize katkı sunacağından hiç şüphemiz yoktur. Bölgemize yapılacak her türlü çalışmada sizlerin yanında olacağız.” dedi. Karşılıklı iyi dilek ve temennilerin ardından ziyaret sona erdi.
Bugün 14:23 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 14:25 TSİ
İZKANDER’liler Efe’yi ziyaret etti
İzmit Kandıra Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği (İZKANDER) kısa süre önce Türkiye Muhtarlar Derneği Kocaeli Şube Başkanlığına seçilen İbrahim Efe’ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
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İZKANDER üyeleri ile birlikte ziyarete kalan Başkan Ömer Özkan, muhtarların demokrasi zincirinin ilk halkasını olduğunu belirterek, “Muhtarlarımız halkla direk temas halinde olduğundan hem onurlu hemde zor bir görevi yerine getiriyorlar. Bu vesileyle hem yeni dönem muhtarlığınız, hem de muhtarlar derneği şube başkanlığınız hayırlı olsun. Bölgemize katkı sunacağından hiç şüphemiz yoktur. Bölgemize yapılacak her türlü çalışmada sizlerin yanında olacağız.” dedi. Karşılıklı iyi dilek ve temennilerin ardından ziyaret sona erdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz