İZKANDER’liler Efe’yi ziyaret etti

İZKANDER üyeleri ile birlikte ziyarete kalan Başkan Ömer Özkan, muhtarların demokrasi zincirinin ilk halkasını olduğunu belirterek, “Muhtarlarımız halkla direk temas halinde olduğundan hem onurlu hemde zor bir görevi yerine getiriyorlar. Bu vesileyle hem yeni dönem muhtarlığınız, hem de muhtarlar derneği şube başkanlığınız hayırlı olsun. Bölgemize katkı sunacağından hiç şüphemiz yoktur. Bölgemize yapılacak her türlü çalışmada sizlerin yanında olacağız.” dedi. Karşılıklı iyi dilek ve temennilerin ardından ziyaret sona erdi.

