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Bıyık: Hep birlikte mutlu bir Darıca inşa edeceğiz

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, her akşam Darıcalı vatandaşların evlerine konuk olarak hasbihal ediyor. Hep birlikte mutlu bir Darıca inşa etmek için gece gündüz çalışacaklarını ifade eden Başkan Bıyık, vatandaşlarla her fırsatta bir araya geliyor.
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Darıcalılarla dertleşip sohbet eden Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, her akşam farklı bir mahallede temaslarda bulunuyor. AK Parti Darıca İlçe Başkanı Ufuk Acay ve belediye meclis üyelerinin de yer aldığı ziyaretlerde Başkan Bıyık, esnaf ve mahallelinin sorunlarını dinledi. Hasta ve taziye ziyaretlerini de aksatmayan Başkan Bıyık, Darıcalıların evlerine konuk olarak çay sohbetlerine de ortak oluyor. Vatandaşlarla birebir temas kuran ve sorunlarını bizzat dinleyen Başkan Bıyık’ı evlerinde ağırlayan Darıcalı vatandaşlar da samimi sohbetleri için Başkan Bıyık’a teşekkür ettiler.

TALEPLERİ NOT ALDI

Ev ziyaretlerinde vatandaşların sorunlarını ve taleplerini dinleyen Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, istekleri not alıyor. Gün içinde makamında da vatandaşları ağırlayan Başkan Bıyık, akşam saatlerinde ise ev ziyaretlerinde bulunuyor. Darıca’yı ortak akılla yönetmeye talip olduklarını ifade eden Başkan Bıyık, “Göreve geldiğimizde gönül belediyeciliği sözü verdik. Sadece seçim zamanı değil her zaman vatandaşlarımızla iç içe olmaya ve dertleriyle dertlenmeye devam edeceğiz. Amacımız hep birlikte ortak akılla hareket ederek mutlu bir Darıca inşa etmek. Darıca’da yaşayan herkesin mutlu olmasını arzuluyoruz. Bunun için vatandaş odaklı projeler için çalışıyoruz” diye konuştu.

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