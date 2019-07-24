Özlü, esnaf ve işletmeleri gezdi

Başkan Özlü, ilçede faaliyetlerini sürdüren Enpa İthalat, İhracat ve Gıda Ambalaj Sanayi Ticaret Limited Şirketi’ni ziyaret etti. Başkan Yasin Özlü, şirket sahibi Mustafa Çalışkan tarafından ağırlandı. Mustafa Çalışkan, işletmenin faaliyetleri hakkında Başkan Özlü’ye bilgiler vererek fabrikayı gezdirdi. Özlü, şirket sahibi Çalışkan’ı tebrik ederek, ilçedeki tüm işletmelere belediye olarak destek vereceklerini ve işbirliği içinde olacaklarını söyledi.
PAZAR ESNAFINA ZİYARET
Başiskele’de küçük ve orta ölçekli esnafa da destek veren Belediye Başkanı M. Yasin Özlü, Aydınkent Mahallesi’nde kurulan pazarda, esnaf ve vatandaşlarla buluştu. Pazarda vatandaşların istek ve önerilerini dinleyen Özlü, “Küçük ve orta ölçekli tüm esnafımızın yanındayız. İlçemizin her mahallesinde halka hizmet götüren, ilçemize değer katan esnafımızla her fırsatta buluşmaya özen gösteriyoruz. İstek ve önerilerini birinci ağızdan dinleyerek, notlarımızı alıyoruz.” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz