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Özlü, esnaf ve işletmeleri gezdi

Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü, Başiskele’deki esnaf ve orta ölçekli işletmelerli ziyaret ederek, taleplerini dinledi.
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Başkan Özlü, ilçede faaliyetlerini sürdüren Enpa İthalat, İhracat ve Gıda Ambalaj Sanayi Ticaret Limited Şirketi’ni ziyaret etti. Başkan Yasin Özlü, şirket sahibi Mustafa Çalışkan tarafından ağırlandı. Mustafa Çalışkan, işletmenin faaliyetleri hakkında Başkan Özlü’ye bilgiler vererek fabrikayı gezdirdi. Özlü, şirket sahibi Çalışkan’ı tebrik ederek, ilçedeki tüm işletmelere belediye olarak destek vereceklerini ve işbirliği içinde olacaklarını söyledi.

PAZAR ESNAFINA ZİYARET

Başiskele’de küçük ve orta ölçekli esnafa da destek veren Belediye Başkanı M. Yasin Özlü, Aydınkent Mahallesi’nde kurulan pazarda, esnaf ve vatandaşlarla buluştu. Pazarda vatandaşların istek ve önerilerini dinleyen Özlü, “Küçük ve orta ölçekli tüm esnafımızın yanındayız. İlçemizin her mahallesinde halka hizmet götüren, ilçemize değer katan esnafımızla her fırsatta buluşmaya özen gösteriyoruz. İstek ve önerilerini birinci ağızdan dinleyerek, notlarımızı alıyoruz.” dedi.

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