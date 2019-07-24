Başkan Kocaman, cemiyetlere katıldı

Kartepe Belediye Başkanı Av. Mustafa Kocaman, Suadiye Mahallesi sakinlerinden Mustafa Kıvanç ile Meltem Kartürk’ün nikah törenlerini gerçekleştirdi. Genç çifte ömür boyu mutluluklar dileyen Belediye Başkanı Kocaman, genç çiftlere hediyesini verdi. Daha sonra Kartepe esnaflarından Sinan Top ile Cansu Tamer’in nikah törenlerine katılan başkan Kocaman, çifte mutluluklar diledi.



SAMİMİ KARŞILANDI

Gittiği cemiyetlerde samimi şekilde karşılanan Kartepe Belediye Başkanı Av. Mustafa Kocaman, Maşukiye Mahallesi sakinlerinden Fuat Topçu ile Kübra Mamak’ın düğün cemiyetine katılarak, genç çifte sağlıklı ömürler diledi. Kocaman, Kadir Arapoğlu ile Kübra Demir’in de nikah törenlerine katılarak, genç çiftin yanında oldu.