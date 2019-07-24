Ülkü Ocakları kültürel etkinlik yapacak

Kocaeli Ülkü Ocakları, yaz etkinlikleri kapsamında çeşitli organizasyonlar düzenleyecek. Konu hakkında bilgi veren Kocaeli Ülkü Ocakları Başkanı Av. Yunus Emre Kurt, “Ocaklarımızda çeşitli konularda münazaralar, satranç turnuvaları, kitap okuma etkinlikleri, müzik ve sanat ile ilgili faaliyetler olacak. Biz Kocaeli Ülkü Ocakları olarak, donanımlı ve eğitimli bir nesil için verdiğimiz mücadelimizi, bu etkinliklerle taçlandıracağız” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz