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Ülkü Ocakları kültürel etkinlik yapacak

Kocaeli Ülkü Ocakları Başkanı Av. Yunus Emre Kurt, ocakların yaz aylarında kültürel faaliyetlere ev sahipliği yapacağını dile getirdi.
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Kocaeli Ülkü Ocakları, yaz etkinlikleri kapsamında çeşitli organizasyonlar düzenleyecek. Konu hakkında bilgi veren Kocaeli Ülkü Ocakları Başkanı Av. Yunus Emre Kurt, “Ocaklarımızda çeşitli konularda münazaralar, satranç turnuvaları, kitap okuma etkinlikleri, müzik ve sanat ile ilgili faaliyetler olacak. Biz Kocaeli Ülkü Ocakları olarak, donanımlı ve eğitimli bir nesil için verdiğimiz mücadelimizi, bu etkinliklerle taçlandıracağız” dedi.

Bugün 14:32 TSİ - Kültür-Sanat

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