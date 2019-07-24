Yasin ve Berlin hayatını birleştirdi

İzmit’in sevilen esnaflarından anahtarcı Atilla Timuçin, oğlu Yasin’i evlendirmenin mutluluğunu yaşadı. Tanyıldız Düğün Salonu’nda gerçekleştirilen düğün törenine, genç çiftin ailelerinin yanı sıra çok sayıda davetli de katıldı. Çiftin nikahını kıyan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet de, genç çifte ömür boyu mutluluk dileklerini iletti. Düğünde açtıkları Türk bayrağı ile alkış alan çift, birlikteliklerini evlilik ile taçlandırmanın mutluluğunu yaşadı. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam eden düğün, keyifli anlara sahne olurken, Atilla Timuçin, kendilerini özel günlerinde yalnız bırakmayan herkese teşekkür ettiklerini belirtti.