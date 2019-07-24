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Kalmak istemeyene “DUR” demeyiz!..

Kocaelispor Teknik Direktörü Engin Korukır, takımın olası kontenjan sorunu yaşamasıyla ilgili olarak net konuştu ve “Kimseyi gönderme düşüncem yok. Ama kalmak istemeyene de dur demeyiz” ifadesini kullandı.
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Kocaelispor Teknik Direktörü Engin Korukır, takımın olası kontenjan sorunu yaşamasıyla ilgili olarak net konuştu ve “Kimseyi gönderme düşüncem yok. Ama kalmak istemeyene de dur demeyiz” ifadesini kullandı.

2 YILLIK BİR PLAN YAPIYORUZ

Kocaelispor’da teknik adam Engin Korukır, mevcut kadroda kontenjana takılan futbolcularla, transfer edileceği düşünülen futbolcuların takımda kontenjan krizi yaşatabileceğine dair gazetemize açıklama yaptı. Korukır “Atılan her adımın fazlası ile farkındayız. Tabii ki öncelikli olarak bu yılı çok önemsiyoruz. 3. Lig’den takımı bir an önce çıkarcak, hatta seneye de beklemeden, yani 2 yıl sonra 1. Lig’de yer alacak bir plan üzerinde hareket ediyoruz” dedi.

BURASI BABAMIN ÇİFTLİĞİ DEĞİL

Korukır sözlerini şöyle sürdürdü: Forma adaleti en önde tuttuğum konudur. İyi olan, çabalayan, inanan ve inandığını gösterenler formaya sahip olacak. Belli olmaz, bir genç futbolcu çıkar, yılların futbolcusunu kulübede tutar. Kısacası kadroya giren girecek, giremeyen oturacak, kim hak ederse o oynayacak.  Kocaelispor bizim babamızın çiftliği değil. Böyle bir duygu içine asla girmeyiz. Takımdan kimseyi göndermeyi düşünmüyorum. Ama futbolcu kendisi gitmek isterse de yapacak bir şey yok. Herkesin yolu açık olsun. Erdem ÖVÜÇ

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