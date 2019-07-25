Rakip Samsun, maç Bolu'da

Kocaelispor, Kartepe kampındaki üçüncü hazırlık maçını 2. Lig takımlarından Samsunspor ile oynayacak. Mücadele, Samsunspor’un kamp yaptığı Bolu Koru Otel sahasında saat 16.00’da başlayacak. Maçı ilk dakikasından itibaren www.kocaeligazetesi.com.tr'den canlı skor olarak aktaracağız.
İKİ MAÇ YAPTIK
Kocaelispor gençlerden oluşan kadro ile ilk hazırlık maçını Avrupa’nın Yıldızları ile oynadı ve maçı 4-0 kazandı. İkinci rakip ise Beşiktaş’tı. İlk yarıda iyi mücadele ortaya koyan devreye 2-1 geride giren Yeşil Siyahlılar maçı 7-1 kaybetti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz