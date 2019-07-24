Taraftar “Üst tribünler açılsın” istiyor

Kocaelispor yönetiminin kombine fiyatlarını açıklamasından sonra taraftarlar arasında en çok konuşulan konu üst tribünlerin neden açılmadığı ve bu tribünlerin neden kombine kartının çıkmadığı konusuydu. Geçen sezon taraftar bakımından en yüksek ilgiyi gören Güney Kale Arkası Üst tribünü hem yarattığı destek ile hem de ailelerin tercih ettiği bir yer olarak takımın itici güçlerden biri olmuştu.
HERKES İSTEDİĞİ YERDE OLMALI
Kombinesini alarak takımına her zaman destek olmak isteyen taraftar üst tribünlere kombine çıkarılmaması ile birlikte hayal kırıklığı yaşıyor. Kimi Yeşil Siyahlı taraftar, ses ahengi olarak üst tribünlerin daha yüksek etkisi göze alındığında bu tribünlerin açılarak herkesin istediği tribünde olması gerektiğini düşünüyor.
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Yorumlar
(1 )
Izmitli - yoo açılmasını istemiyoruz, stad boş kalıyor zaten, üst açılınca iyice dağılıyor taraftar, açılmasına gerek yok, taraftarda istemiyor zaten
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