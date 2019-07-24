İlimtepe Kullar kadrosunu kurdu

Murat Son’un çalıştırdığı BAL temsilcimizİlimtepe Kullar sezonu 29 Temmuz Pazartesi günü sezonu tesislerinde açıyor. Genç ve tecrübeli futbolculardan oluşan bir kadro ile mücadele edecek olan İlimtepe Kullar ipleri şimdiden sıkı tutuyor. Kadrosuna son olarak genç golcü Eren Demiray’ı katan Başiskele temsilcisinde kadro kuruldu. Kullar camiası da yeni sezonu heyecan içerisinde beklerken, Kırmızı Siyahlı taraftar geçen yıllarda olduğu gibi tribünlerde de örnek davranışlara imza atmak için hazırlıklarına şimdiden başladı. Ali KÖKSAL
İLİMTEPE KULLAR 2019-2020 SEZONU KADROSU
Çağrıhan Ağaç – Kullarspor – Orta Saha
Tayyip Talha Mutlu – Kullarspor – Stoper
Aydın Pir – Kullarspor – Kaleci
Ömer Yazgan – Kullarspor – Orta Saha
Hasan Sukuşu – Kullarspor – Stoper
BatınalpTunçel – Kullarspor – Stoper
Adem Çolakoğlu – Kullarspor – Stoper
Mustafa Yıldız – Kullarspor – Sağ Kanat
Sinan Özkan – İlimtepe FK – Stoper
Fatih Çiyan – İlimtepe FK – Orta Saha
Hüseyin Değer - İlimtepe FK – Sağ Bek - Orta Saha
Eren Kondul - İlimtepe FK – Sol bek – Sol Açık
Beratcan Altınova - İlimtepe FK – Orta Saha
Eray Doğan – Çorlu 1947 – Orta Saha
Semih Şaşmaz – İhsaniyespor – Santrafor
Samet Pişkin – Derbent –Orta Saha
Önder Tiryaki – Çilimli Belediye – Kaleci
Olgun Ümit Yılmaz –Pendikspor – Sol Bek
Can Dündar – 1074 Çankırı – Stoper
Ali Osman Yıldırım –İzmit FK – Santrafor
Eren Demiray – Derbentspor – Santrafor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz