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İlimtepe Kullar kadrosunu kurdu

Bölgesel Amatör Lig’deki temsilcilerimizden İlimtepe Kullar kadrosunu kurdu. 29 Temmuz’da tesislerinde genç futbolcularla birlikte 30 kişi ile sezonu açacak olan Kırmızı Siyahlı ekipte hedef 3. Lig.
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Murat Son’un çalıştırdığı BAL temsilcimizİlimtepe Kullar sezonu 29 Temmuz Pazartesi günü sezonu tesislerinde açıyor. Genç ve tecrübeli futbolculardan oluşan bir kadro ile mücadele edecek olan İlimtepe Kullar ipleri şimdiden sıkı tutuyor. Kadrosuna son olarak genç golcü Eren Demiray’ı katan Başiskele temsilcisinde kadro kuruldu. Kullar camiası da yeni sezonu heyecan içerisinde beklerken, Kırmızı Siyahlı taraftar geçen yıllarda olduğu gibi tribünlerde de örnek davranışlara imza atmak için hazırlıklarına şimdiden başladı. Ali KÖKSAL

İLİMTEPE KULLAR 2019-2020 SEZONU KADROSU

Çağrıhan Ağaç – Kullarspor – Orta Saha

Tayyip Talha Mutlu – Kullarspor – Stoper

Aydın Pir – Kullarspor – Kaleci

Ömer Yazgan – Kullarspor – Orta Saha

Hasan Sukuşu – Kullarspor – Stoper

BatınalpTunçel – Kullarspor – Stoper

Adem Çolakoğlu – Kullarspor – Stoper

Mustafa Yıldız – Kullarspor – Sağ Kanat

Sinan Özkan – İlimtepe FK – Stoper

Fatih Çiyan – İlimtepe FK – Orta Saha

Hüseyin Değer - İlimtepe FK – Sağ Bek - Orta Saha

Eren Kondul - İlimtepe FK – Sol bek – Sol Açık

Beratcan Altınova - İlimtepe FK – Orta Saha

Eray Doğan – Çorlu 1947 – Orta Saha

Semih Şaşmaz – İhsaniyespor – Santrafor

Samet Pişkin – Derbent –Orta Saha

Önder Tiryaki – Çilimli Belediye – Kaleci

Olgun Ümit Yılmaz –Pendikspor – Sol Bek

Can Dündar – 1074 Çankırı – Stoper

Ali Osman Yıldırım –İzmit FK – Santrafor

Eren Demiray – Derbentspor – Santrafor

Bugün 14:43 TSİ - Spor

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