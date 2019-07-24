Transfer yasağını kaldırmak için çabalayan Kocaelispor’da yönetim kurulu, Yeşil Siyahlıların Süper Lig’de oynadığı 2008-2009 sezonunda Bursaspor’dan kadrosuna kattığı sol bek Volkan Bekiroğlu dosyasını tamamen temizledi. Kulüpten yapılan açıklamada “Volkan Kürşat Bekiroğlu dosyası tamamen kapanmıştır. Kendisine göstermiş olduğu fedakarlıktan dolayı teşekkür ederiz” denildi.
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Volkan Bekiroğlu dosyası da kapandı
Transfer yasağını kaldırmak için çabalayan Kocaelispor’da yönetim kurulu, Yeşil Siyahlıların Süper Lig’de oynadığı 2008-2009 sezonunda Bursaspor’dan kadrosuna kattığı sol bek Volkan Bekiroğlu dosyasını tamamen temizledi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz