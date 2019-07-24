Kocaelispor Kulübü, basın mensuplarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutladı. Açıklamada “Halkımızın hızlı, doğru ve objektif bir şekilde haber alması için gece gündüz demeden büyük bir özveriyle görevlerini yerine getiren tüm basın çalışanlarımızın Gazeteciler ve Basın Bayramı kutlu olsun” ifadelerine yer verildi.
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Kocaelispor’dan basına kutlama
Kocaelispor Kulübü, basın mensuplarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutladı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz