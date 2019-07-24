Kocaelispor’dan basına kutlama

Kocaelispor Kulübü, basın mensuplarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutladı. Açıklamada “Halkımızın hızlı, doğru ve objektif bir şekilde haber alması için gece gündüz demeden büyük bir özveriyle görevlerini yerine getiren tüm basın çalışanlarımızın Gazeteciler ve Basın Bayramı kutlu olsun” ifadelerine yer verildi.