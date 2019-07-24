3. Lig 2. Grup’ta mücadele edecek olan Belediye Derincespor’da futbolcular sağlık kontrolünden geçti. Özel Körfez Marmara Hastanesi’nde çeşitli kontrollerden geçen futbolcularda her hangi bir sorunun olmadığı belirtildi.
Bugün 14:48 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 14:50 TSİ
Belediye Derince turp gibi
3. Lig 2. Grup’ta mücadele edecek olan Belediye Derincespor’da futbolcular sağlık kontrolünden geçti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz