Çayırova ne olacak?

Geçtiğimiz sezon Belediye Derincespor’un 3. Lig’e çıkması ile BAL’dastatü gereği kalabilen Çayırovaspor’dayeni sezon öncesi belirsizlik devam ediyor. Perşembe günü 22 bin liralık lige katılım bedelini ödeyen Yeşil Siyahlı ekipte teknik kadro ve futbolcu kadrosu henüz belli değil. Zamanın hayli daraldığı Çayırovaspor’un genç futbolcularla sezona başlayacağı belirtilirken, kulübün dar zamanda nasıl bir yapılanma içinde hareket edeceği ile ilgili kimsenin bir bilgisi dahi yok.