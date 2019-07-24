Geçtiğimiz sezon Belediye Derincespor’un 3. Lig’e çıkması ile BAL’dastatü gereği kalabilen Çayırovaspor’dayeni sezon öncesi belirsizlik devam ediyor. Perşembe günü 22 bin liralık lige katılım bedelini ödeyen Yeşil Siyahlı ekipte teknik kadro ve futbolcu kadrosu henüz belli değil. Zamanın hayli daraldığı Çayırovaspor’un genç futbolcularla sezona başlayacağı belirtilirken, kulübün dar zamanda nasıl bir yapılanma içinde hareket edeceği ile ilgili kimsenin bir bilgisi dahi yok.
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Çayırova ne olacak?
Geçtiğimiz sezon Belediye Derincespor’un 3. Lig’e çıkması ile BAL’dastatü gereği kalabilen Çayırovaspor’dayeni sezon öncesi belirsizlik devam ediyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz