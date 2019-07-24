Süper Amatör Futbol Ligi takımlarından İhsaniyespor’da transfer taarruzu sürüyor. Zafer Kanpara bir açıklama yaparak “Bu sene kalemizi Harun Öztürk’e emanet ettik. Bir çok kulüp istiyordu, kendisi tercihini bizden yana kullandı. Her iki tarafa da hayırlı olsun” dedi.
Bugün 14:50 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 14:51 TSİ
İhsaniye’nin kalesi Harun’a emanet
Süper Amatör Futbol Ligi takımlarından İhsaniyespor’da transfer taarruzu sürüyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz