İhsaniye’nin kalesi Harun’a emanet

Süper Amatör Futbol Ligi takımlarından İhsaniyespor’da transfer taarruzu sürüyor. Zafer Kanpara bir açıklama yaparak “Bu sene kalemizi Harun Öztürk’e emanet ettik. Bir çok kulüp istiyordu, kendisi tercihini bizden yana kullandı. Her iki tarafa da hayırlı olsun” dedi.