Kentimizin en eski futbolcularından olan İzzet Kurt (Kel İzzet) vefat etti. Ele avuca sığmaz savunma oyuncularından olan İzzet Kurt’un vefatı, spor camiasını yasa boğdu. Çukurbağ Mahallesi sakinlerimizden Necip ve Nahit Utkan’ın enişteleri olan elektrik Mühendisi İzzet Kurt’un cenazesi ikindi namazında Fevziye Camii’nden kaldırıldı.
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Sembol spor insanı İzzet Kurt vefat etti
Kentimizin en eski futbolcularından olan İzzet Kurt (Kel İzzet) vefat etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz