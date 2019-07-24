Sembol spor insanı İzzet Kurt vefat etti

Kentimizin en eski futbolcularından olan İzzet Kurt (Kel İzzet) vefat etti. Ele avuca sığmaz savunma oyuncularından olan İzzet Kurt’un vefatı, spor camiasını yasa boğdu. Çukurbağ Mahallesi sakinlerimizden Necip ve Nahit Utkan’ın enişteleri olan elektrik Mühendisi İzzet Kurt’un cenazesi ikindi namazında Fevziye Camii’nden kaldırıldı.