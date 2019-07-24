Kentimizin en önde gelen amatör gol krallarından Sinan Çalık, vatani görevini tamamlar tamamlamaz, soluğu sahalarda aldı ve Kartepe Kupası’nda yer alan Nusretiyespor formasıyla 2 gol birden attı. Nusretiye’nin, Arslanbey Organize Sanayi takımını 6-2 yendiği maçta 2 klasını gösteren Sinan, yine alkışlattı.
Bugün 14:51 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 14:53 TSİ
Askerden dönen kral golleriyle ‘Merhaba’ dedi
Kentimizin en önde gelen amatör gol krallarından Sinan Çalık, vatani görevini tamamlar tamamlamaz, soluğu sahalarda aldı.
Büyütmek için resme tıklayın
Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz