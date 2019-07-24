Askerden dönen kral golleriyle ‘Merhaba’ dedi

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Kentimizin en önde gelen amatör gol krallarından Sinan Çalık, vatani görevini tamamlar tamamlamaz, soluğu sahalarda aldı ve Kartepe Kupası’nda yer alan Nusretiyespor formasıyla 2 gol birden attı. Nusretiye’nin, Arslanbey Organize Sanayi takımını 6-2 yendiği maçta 2 klasını gösteren Sinan, yine alkışlattı.