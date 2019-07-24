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Amatör futbolcu kaldırıldığı hastanede vefat etti

Körfez Yavuz Sultan Selim Mahallesi’nde oturan ve bir çocuk babası olan amatör futbol kulüplerinde kalecilik yapan Fatih Mercan (39) arkadaşlarıyla eve giderken aniden fenalaştı, hastaneye kaldırılan ve 3 gün yoğun bakımda kalan genç adam kurtarılamadı.
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Alınan bilgi ve iddialara göre, 20 Temmuz Pazar akşamı arkadaşlarıyla kahvede vakit geçiren Fatih Mercan, daha sonra evine gitmek istedi. Arkadaşlarıyla yürüyen Fatih Mercan, aniden fenalaştı ve olduğu yere yığıldı. Olay yerine çağrılan ambulansla Körfez Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Fatih Mercan’ın yapılan müdahale sonrasında beyin kanaması geçirdiği tespit edildi.

Daha sonra Körfez’de özel bir hastaneye sevk edilen Mercan, 3 gün yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdi. Genç kaleci bu sabah vefat etti. 6 yıl Körfez Esenspor Kulübü’nde kalecilik yapan ve daha sonra başka amatör kulüplerde de oynayan Fatih Mercan, çelik konstrüksiyon işi yapıyordu. Fatih Mercan, Yeni Yalı Merkez Camii’nde kılınacak olan ikindi namazı sonrasında Körfez Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

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