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KOTO, Üstünsalih’i ağırladı

VakıfBank’ın yeni Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, Kocaeli Ticaret Odası’nı ziyaret ederek KOTO Başkanı Necmi Bulut, Meclis Başkanı Akın Doğan ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.
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VakıfBank’ın Mayıs 2019 tarihinde gerçekleşen 65’inci Olağan Genel Kurul Toplantısı sonrası VakıfBank Genel Müdürlüğü görevine getirilen Abdi Serdar Üstünsalih, önceki gün Kocaeli Ticaret Odası’nı ziyaret etti. KOTO Başkanı Necmi Bulut’un Meclis Başkanı Akın Doğan, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Hüseyin Gezer, Volkan Yılmaz, Yönetim Kurulu Üyeleri; Mehmet Akif Şen, Ömer Efe, Murat Barış ve İbrahim Atalay ile birlikte ev sahipliği yaptığı görüşmede, VakıfBank’ın Kocaeli genelinde görev yapan bölge ve şube müdürleri de yer aldı.

BAŞKAN BULUT ÖNERİLER

Ziyarette yaptığı konuşmasında, VakıfBank Genel Müdürü Üstünsalih’i ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Bulut, “Kocaeli iş dünyası adına yeni görevinizin hayırlı, başarılarınızın daim olmasını diliyorum. Ziyaret programlarınıza iş dünyasının öncü kuruluşları olan Odaları da dahil etmeniz ve görüşlerimize başvurmanız, şehir ve ülke ekonomisinin daha da güçlenmesi yolunda önemli bir adımdır. Ortak işbirlikleriyle, iş dünyasının finansmana erişim kanalları ve kaynakları daha zahmetsiz hale getirilirse, büyümenin önündeki engeller büyük oranda aşılmış olur” dedi. Ziyarete katılan yönetim kurulu üyeleri de görüş ve önerileriyle, yeni işbirliği fikirlerini iletti.

İŞ DÜNYASIYLA UYUM 

VakıfBank Genel Müdürü Üstünsalih de yaptığı konuşmada, nitelikli insan kaynağı, sağlam sermaye yapısı, modern bilgi teknolojileri gücüyle başta iş insanları olmak üzere tüm paydaşların yanındaki güç olmaya devam edeceklerini vurgulayarak, “İş dünyasıyla aramızdaki uyuma büyük önem veriyoruz. Bu vesileyle sizlerle bir araya gelerek, bu uyumu gerek ülke gerek şehrimiz ekonomisi için daha etkin sürdürmenin yollarını geliştiriyoruz. Bizlere sunduğunuz görüş ve önerilerin tamamını not ettik. Hayata geçirilmesi noktasında çalışıyor olacağız” dedi.

Bugün 15:06 TSİ - Ekonomi

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