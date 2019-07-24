Katık Döner Kandıra’da

Emre Aktaş, Ömer Aktaş ve Tunahan Akkuş'un sahibi olduğu Katık Döner Kandıra şubesi, Çarşı Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde hizmete açıldı. Kandıralıların yoğun katılımlarıyla gerçekleşen açılışta, edilen duaların ardından açılış kurdelesi kesildi. Açılış sonrası vatandaşlara döner ikram edildi.

KATIK DÖNER LEZZETİ

Katık Döner sahipleri yaptıkları açıklamada, “Yaklaşık 10 yıldır Kandıra’da esnaflık yapıyoruz. Bu sektörde de eksiklik olduğunu düşünerek böyle bir girişimde bulunduk ve Katık Döner ile anlaştık. Kandıra halkına Katık Döner lezzetini sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Halkımız paket servis için bizlere 551 29 99 numaralı telefondan ulaşabilir” dediler.