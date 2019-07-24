“Filli Ustam” ile 81 ilde garantili boya hizmeti

Evlerini boyatmak isteyen kişiler, www.filliustam.com’u tıklayarak, mesleki yeterlilik belgesine sahip ustalara ulaşıyor. Filli Boya güvencesi ile sunulan hizmete 2 yıl boyunca uygulama ve ürün garantisi de veriliyor. Filli Boya, hayata geçirdiği “Filli Ustam” uygulaması ile tüketicilerin hayatını kolaylaştırarak, müşteri memnuniyetini en üst seviyeye taşıyor.

FİLLİ USTAM NEDİR?

www.filliustam.com internet sitesi üzerinden ulaşılabilen uygulamada inşaat boyacılığı mesleki yeterliliğine sahip, Filli Boya ürün ve davranış eğitimlerini almış eğitimli ustalar yer alıyor. Tüketiciler aradıkları kriterlere uygun ustayı bulurak evlerini diledikleri gibi renklendiriyor. Üstelik Filli Ustam uygulamasından Filli Boya ürünleri kullanılarak yapılan işler de, 2 yıl boyunca Filli Boya’nın uygulama ve ürün garantisi ile güvence altına alınıyor. www.filliustam.com web sitesine giren tüketiciler, bulundukları il ve ilçede kendilerine en yakın lokasyondaki ustaların listesine ulaşıyorlar.