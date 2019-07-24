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Lastik fabrikasında büyük yolsuzluk

Olay, dünyaca ünlü bir lastik fabrikasının Kocaeli’de bulunan fabrikasında 2013 ve 2018 yılları arasında meydana geldi.
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Habertürk'ten Caner Aktan'ın haberine göre; Fabrikada bordro şefi olarak çalışan Y.T. ile üretim kısmında işçi olarak çalışan F.K., T.Ş. ve H.A.’nın fabrikanın banka hesaplarında oynama yaparak usulsüz olarak haksız kazanç elde ettikleri iddia edildi. Fabrika yönetiminin suç duyurusu üzerine olayla ilgili Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında söz konusu 4 kişi gözaltına alındı. Y.T. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, F.K., T.Ş. ve H.A.’nın tutuksuz yargılanmasına karar verildi. Savcılık tarafından hazırlanan iddianame tamamlandı ve Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

İDDİANAMEYE ULAŞILDI

Edinilen bilgilere göre, fabrikada bordro şefi olarak çalışan Y.T., çalışan personelin maaş, maaş avansı, yıllık izin avansı ve acil ihtiyaç avansı gibi ödemelerle ilgili sahte belge düzenleyerek bu belgeleri fabrikanın kullandığı ‘Lotus Notes’ isimli sisteme yükledi. Fabrikanın finans bölümü ise sisteme yüklenen bu talebe göre aylık olarak bütçe ayırdı ve ödemeler bu şekilde gerçekleştirildi. Ancak Y.T., bu ödemelerle ilgili ihtiyacı olan personel yerine kendi IBAN numarasını verdi ve ödemeler Y.T.’nin hesabına gönderildi.

YASA DIŞI BAHİS OYNAMIŞ

Yine iddianamede yer alan bilgilere göre Y.T., fabrikanın kullandığı GENOM Bordro Sistemi ve EBA isimli programa sahte bordro girişi yaptı. Yapılacak ödemeleri yüksek göstererek, ödemelerin yapıldıktan sonra geriye kalan kısmını hem kendisinin hem de belirlediği 3 kişinin hesabına gönderildi. Y.T.’nin hesabına usulsüz olarak gönderdiği parayla yasadışı bahis sitelerinden yüksek miktarlarda bahis oynadığı tespit edildi.

DİKKAT ÇEKMEMEK İÇİN…

Y.T. bu yöntemle kendi banka hesabına usulsüz olarak toplamda 6.599.938,29 TL para gönderimi gerçekleştirdi. Yine iddianamede yer alan bilgilere göre Y.T. hesaplardaki hareketliliğin dikkat çekmemesi için T.Ş.’nin hesabına 140.749,32 TL, F.K.’nın hesabına 73.079,62 TL ve H.A.’nın hesabına ise 27.167,00 TL gönderdi. 4 şüphelinin fabrika üzerinden edindiği haksız tutarı ise toplamda 6.84.934,23 TL olarak iddianamede yer aldı. EYLEM BİRLİĞİ İÇİNDE… Şüphelilerin hiyerarşik yapı içerisinde olmaksızın söz konusu fiile yönelik eylem birliği içerisinde oldukları belirtildi. Zincirleme banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık ve zincirleme özel belgede sahtecilik suçlamasıyla hazırlanan iddianame kabul edildi. Şüpheliler 10 Ekim tarihinde hâkim karşısına çıkacak.

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