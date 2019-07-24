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Aynı marketi 1 gecede 2 kez soydular

Kartepe'de bulunan bir markete giren hırsızlar girdikleri markette, alarm çaldıktan sonra kimsenin gelmediğini görünce içeri ikinci defa girerek yaklaşık 7 bin TL’lik vurgun yaptılar.
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Olay, Kartepe Ertuğrul Gazi Mahallesi Şehitler Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece saat 04.00 sıralarında Mesut Göyhan adlı vatandaşa ait marketin önüne gelen kimliği belirsiz şahıslardan biri kepengi kırarak içeri girdi. Bir anda alarm sisteminin devreye girdiğini gören hırsız, panikle sadaka kutusunu ve kasada bulunan yaklaşık 200 TL parayı alarak içeri girdiği yerden tekrar kaçtı. Bir süre marketi gözetleyen şahıslar, kimsenin gelmediğini görünce tekrar marketin önüne geldi. Şahıslar dan birisi içeri girerek yaklaşık 7 bin TL değerinde sigarayı çalarak kayıplara karıştı.

Ekiplerin alarm için yanlış adrese gittikleri iddia edildi

Sabah saatlerinde ekmek bırakmak için gelen fırıncı, dükkanının önüne düşen bozuk paraları ve sigara paketini görünce iş yerinin soyulduğunu anladı. Haberi alarak büyük şok yaşayan Gökhan, markete gelerek durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, olayla ilgili inceleme başlattı. Bu sırada Gökhan, markette bulunan alarm sistemi ile ilgili bilgi almak için firmayı aradı. Firma yetkilileri gece saatlerinde alarm sisteminin devreye girdiğini ve sistemin adına kayıtlı olduğu eski market sahibine ulaşamayınca durumu polis ekiplerine bildirdiklerini söyledi. Daha sonra aynı cadde üzerinde bulunan bir tekstil atölyesinin çalışanları ise Gökhan’a gece saatlerinde gece bekçilerinin gelerek alarmın çalıp çalmadığını sorduğunu söyledi.

“Müdahale edilseydi ikinci hırsızlık olayı engellenmiş olacaktı”

Olaya müdahale edilememesinden dolayı mağdur olduğunu ifade eden market sahibi Gökhan, “Talihsiz bir olay başımıza geldi. Saat 04.45 sırlarında bir hırsızlık olayı yaşanıyor. Hırsız gelerek kepengi aralayarak içeri giriyor. Alarm çalıyor, bu sırada hırsız kasada olan 200 TL’yi ve bozuk paraları ve sadaka kutularını çalıp kaçıp gidiyor. Bu sırada alarm şirketi marketin eski sahibini arıyor. O aradıklarını duymuyor. Şirket daha sonra polisi arıyor. Polis de bekçileri yönlendiriyor. Onlar da aynı cadde üzerinde bulunan tekstil atölyesine gidiyor. Orada herhangi bir şey olmadığından geri dönüyorlar. Hırsız da polisin gelmemesinden cesaret alarak 1 saat sonra tekrar içeri giriyor. İçeride bir çanta dolusu yaklaşık 7 bin TL değerinde sigarayı çalıyor. Tekrar alarm çalınca kaçıyor. Herhangi bir şey bulamadık. Bundan dolayı bir mağduriyetimiz var. Eğer zamanında müdahale edilseydi ikinci hırsızlık olayı engellenmiş olacaktı. Polis ekipleri inceleme başlattılar. En kısa sürede hırsızların yakalanarak cezalandırılmasını istiyoruz” dedi.

Hırsızlık anı güvenlik kamerasında

Öte yandan hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı. Saniye saniye kaydedilen olayda hırsızlardan birisi içeri girerek, kasadaki paraları ve sadaka kutusunu çalarak kaçıyor. Daha sonra tekrar gelen şahıs, sigaraları çalarak yanında getirdiği çantaya dolduruyor.

Bugün 15:37 TSİ - Asayiş

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Yorumlar

(1)
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izmitli - polisten şikayetçi ama bekçi gelmiş, hiç alarm şirketine neden kendi numarasını doğru vermediği için suçlamıyor.. bizce çuvaldızı birazda kendine batırmalı..

Yanıtla . 0Beğen 24 Temmuz 15:50

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