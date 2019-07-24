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Ali Haydar Bulut, ayağından vuruldu!

Derince Belediyesi eski başkanı Ali Haydar Bulut, sokak ortasında uğradığı silahlı saldırı sonucu bacağından yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
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Alınan bilgiye göre Derince Deniz Mahallesi İstasyon Caddesi Postane Sokak üzerinde yolda yaya olarak yürüyen Derince Belediyesi Eksi Başkanı Ali Haydar Bulut, yanına gelen iki kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırganların tabancasından çıkan iki kurşundan biri Bulut’un sağ bacağına isabet etti. Bulut, olay yerinde yere yığılırken saldırganlar ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Bulut, olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Derince Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Saldırganlar aranıyor

Yaralanan Bulut’un hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken polis ekipleri olay yerinde inceleme işlemleri yaptı. Konuyla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri saldırganların yakalanması için çalışmalara devam ediyor. Hastanede tedavisi devam eden Ali Haydar Bulut’a siyaset ve iş dünyasından tanıdık isimler ziyarete gelerek geçmiş olsun dileklerini iletti. Nuri AKÇAHARMAN

Dün 15:41 TSİ - Asayiş

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