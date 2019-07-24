Derince Belediyesi eski başkanı Ali Haydar Bulut, sokak ortasında uğradığı silahlı saldırı sonucu bacağından yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yaralanan Bulut’un hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken polis ekipleri olay yerinde inceleme işlemleri yaptı. Konuyla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri saldırganların yakalanması için çalışmalara devam ediyor. Bulut’un aralarındaki alacak verecek meselesi nedeniyle daha önce husumetli olduğu kişilerce vurulduğu öne sürüldü. Nuri AKÇAHARMAN
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Bulut'u vuran saldırganlar aranıyor
Derince Belediyesi eski başkanı Ali Haydar Bulut, sokak ortasında uğradığı silahlı saldırı sonucu bacağından yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz