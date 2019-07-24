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Bulut'u vuran saldırganlar aranıyor

Derince Belediyesi eski başkanı Ali Haydar Bulut, sokak ortasında uğradığı silahlı saldırı sonucu bacağından yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
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Derince Belediyesi eski başkanı Ali Haydar Bulut, sokak ortasında uğradığı silahlı saldırı sonucu bacağından yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yaralanan Bulut’un hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken polis ekipleri olay yerinde inceleme işlemleri yaptı. Konuyla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri saldırganların yakalanması için çalışmalara devam ediyor. Bulut’un aralarındaki alacak verecek meselesi nedeniyle daha önce husumetli olduğu kişilerce vurulduğu öne sürüldü. Nuri AKÇAHARMAN

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