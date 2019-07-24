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MİGROS ödüle doymuyor

Migros’un sağlıklı yaşama yönelik bilinçli alışveriş konusunda tüketiciye rehberlik etmeyi amaçlayan ve alanında bir ilk olan ‘Sağlıklı Yaşam Yolculuğu’ projesi birinci yaşını doldurdu.
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Migros’un sağlıklı yaşama yönelik bilinçli alışveriş konusunda tüketiciye rehberlik etmeyi amaçlayan ve alanında bir ilk olan ‘Sağlıklı Yaşam Yolculuğu’ projesi birinci yaşını doldurdu. 1,9 milyon kişiye ulaşan ve bu kişilerin % 47’sinde dengeli beslenmeye yönelik davranış değişikliğini tetikleyen proje bugüne kadar Lizbon, Monaco, Tokyo ve Varşova’da düzenlenen perakende zirvelerinde dünya perakendesinin örnek uygulaması olarak sunuldu.

SAĞLIKLI YAŞAM YOLCULUĞU

Daha önce 2 Stevie ödülünün sahibi olan Sağlıklı Yaşam Yolculuğu projesi son olarak Londra’da düzenlenen International CSR Excellence Awards’ta (Uluslararası KSS Mükemmellik Ödülleri) Perakende alanında Gümüş ödüle layık görüldü

Bugün 15:58 TSİ - Ekonomi

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