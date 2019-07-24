MİGROS ödüle doymuyor

Migros’un sağlıklı yaşama yönelik bilinçli alışveriş konusunda tüketiciye rehberlik etmeyi amaçlayan ve alanında bir ilk olan ‘Sağlıklı Yaşam Yolculuğu’ projesi birinci yaşını doldurdu. 1,9 milyon kişiye ulaşan ve bu kişilerin % 47’sinde dengeli beslenmeye yönelik davranış değişikliğini tetikleyen proje bugüne kadar Lizbon, Monaco, Tokyo ve Varşova’da düzenlenen perakende zirvelerinde dünya perakendesinin örnek uygulaması olarak sunuldu.

SAĞLIKLI YAŞAM YOLCULUĞU

Daha önce 2 Stevie ödülünün sahibi olan Sağlıklı Yaşam Yolculuğu projesi son olarak Londra’da düzenlenen International CSR Excellence Awards’ta (Uluslararası KSS Mükemmellik Ödülleri) Perakende alanında Gümüş ödüle layık görüldü