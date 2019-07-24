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İnternetten 5 sipariş sınırı şirketler için kalktı

Posta ve hızlı kargo taşımacılığı yoluyla yurt dışından gelen eşyada, kişiler için 5 sipariş sınırı gelirken, şirketler kısıtlamadan muaf tutuldu.
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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, limitin şirketler için kaldırılacağını bir süre önce açıklamıştı. Daha önceki düzenlemeyle, posta ve hızlı kargo yoluyla ithal edilen gönderilere kısıtlama getirilmiş, bir kişi için bir ayda yurt dışından en fazla beş ürün, şirketler ise beş adet numune sipariş edebilmesini karar verilmişti. Yeni düzenlemeyle tüzel kişilerin elektronik ticaret gümrük beyannamesi ile işlem yapabilmesinin önü açılacak ve gerçek kişilerdeki ayda en fazla beş hızlı kargo ürün limiti şirketler için kaldırılacak.

GÜMRÜK DEĞİŞTİ

Tebliğe göre ayrıca, karayoluyla hızlı kargo taşımacılığına konu eşyanın operatör yetkisi kapsamında gümrük işlemlerini yapmaya yetkili gümrük idareleri arasında yer alan, “Halkalı Gümrük Müdürlüğü” ibaresi, “Muratbey Gümrük Müdürlüğü” olarak değiştirildi. Halkalı Gümrüğü, Çatalca’daki yeni gümrük kompleksinde Muratbey Gümrük Müdürlüğü olarak hizmet vermeye başlamıştı.

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