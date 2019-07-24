Bu mesleklerde gelecek var

Teknolojinin gelişmesi ve daha çok insan hayatına girmesiyle meslekler de değişiyor. Üniversite tercihlerini gözde meslekler üzerinde şekillendirmek isteyen adayların bu yıl Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) geleceğin meslekleri olarak gösterdiği ve sınırlı sayıda kontenjan ayırdığı alanlara göz gezdirmelerinde yarar var.

YAPAY ZEKÂ MÜHENDİSLİĞİ

Bu alanlar arasında bilgi güvenliği teknolojisi, yapay zekâ mühendisliği, yazılım geliştirme, dijital medya ve pazarlama, hibrid ve elektrikli taşıtlar teknolojisi, üç boyutlu modelleme ve animasyon yer alıyor. YÖK, devlet ve vakıf üniversitelerinde bu alanlarla ilgili toplam 340 kontenjan oluşturdu. Geleceğin mesleklerinin yanı sıra birçok üniversite de mevcut bölümlerinin içeriğini, 21. yüzyılın ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda yeniden planlıyor.