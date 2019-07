Sosyal Etki Merkezi “gıdayı kurtaracak”

Vali Hüseyin Aksoy’un da katıldığı açılış törenine, TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı ve İstanbul Milletvekili Belma Satır, Kocaeli milletvekilleri İlyas Şeker ve Cemil Yaman, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mustafa Çöpoğlu, Ford Otosan Kurumsal İletişim Müdürü Gonca Sofuoğlu Temiz, Fazla Gıda Ceosu Olcay Silahlı, Gıda Kurtarma Yönetim Kurulu Başkanı Berat İnci ve çok sayıda davetli katıldı.



TÜRKİYE’YE ÖRNEK PROJE

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan programda açılış konuşmalarının ardından söz alan Vali Hüseyin Aksoy, projeyle ilgili düşüncelerini aktardı. Projeyi Türkiye’ye örnek olarak nitelendiren Aksoy, “Sosyal Sorumluluk alanında birçok kurumun bir araya gelerek oluşturduğu çok önemli bir projeyi, bugün Dilovası’nda hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. İsraf maalesef günümüzde her bölgede yaşanan bir gerçek. İsrafın oluşmaması ve israf olacak ürünlerin ihtiyaç sahibi olacak kişilere ulaştırılması bakımından çok güzel bir model kurgulanarak, bugün Dilovası’nda hayata geçiriliyor.” dedi.

“SIFIR ATIKTA HASSASIZ”

“Türkiye’ye örnek olacak bu projede yer alan, gıda ile ilgili bu yönde çalışmalar yürüten çok değerli sivil toplum örgütlerine teşekkür ediyorum” diyen Vali Hüseyin Aksoy, “Bu projenin Kocaeli’de hayata geçiyor olması bizler adına oldukça önemli. Hepinizin bildiği gibi Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde Sıfır Atık Projesi Türkiye’de başlatıldı. Kocaeli olarak bizler de bu konuda büyük bir hassasiyetle bu çalışmaları destekliyoruz. Bütün kurumlarımız, hatta kurumlarımızın ötesinde birçok özel sitelerde de Sıfır Atık Projesini faaliyete geçirdik.” ifadelerini kullandı.

“EĞİTİMDE DAHA İYİYİZ”

En önem verdikleri konuların başında, eğitimin geldiğini vurgulayan Vali Aksoy, “Eğitimdeki en küçük bir ihmalimiz yarın çok büyük bir sorun olarak karşımıza çıkacaktır. Her yönüyle eğitimin daha üst noktalara taşınması için büyük bir gayret içerisinde çalışıyoruz. Kocaeli’nin eğitim göstergelerine baktığımızda her yıl bir önceki yıldan daha iyi konumdayız. Bu yönde çok ciddi çalışmalar ortaya koyuyoruz. Özellikle robotik sınıfların oluşturulması konusunda Kocaeli genelinde her eğitim bölgesinde bir anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liseye robotik kodlama sınıfı yapmak için yola çıktık.

SANAYİ İLE LİSE İŞBİRLİĞİ

Toplamda 116 dersliğin şu ana kadar 53 tanesini tamamlayarak, hizmete açtık ve diğerleri ile ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bir çok hayırsever kişi ve kurumun desteğini aldık. Eğitimdeki en küçük bir ihmalimiz yarın çok büyük bir sorun olarak karşımıza çıkacaktır. Meslek Liselerimizi özendirme noktasında büyük bir gayret içerisindeyiz. Organize Sanayi Bölgelerimizle, sanayi kuruluşlarımızla meslek liselerimiz arasında protokoller imzalamak suretiyle, o okullarımızın daha iyi bir donanıma ve eğitime kavuşmaları konusunda bir çalışma içerisinde olduğumuzu ifade etmek isterim.” dedi.