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Başkan Tahir Büyükakın, Çayırova esnafıyla buluştu

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Çayırova Fatih Caddesindeki esnafları ziyaret etti.
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Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Çayırova Fatih Caddesi esnafını ziyaret ederek, Çayırovalıların öneri ve taleplerini de dinledi. Vatandaşların taleplerini dinleyen Başkan Büyükakın, “Hemşehrilerimizin önerilerine kulak veriyoruz. Halkımıza hizmet ederken yaşanabilecek sıkıntılara karşı da önlemleri alıyoruz. Ancak halkımızdan da beklentimiz gördükleri eksiklikleri ve sorunları bize aktarmalarıdır. Büyükşehir 153 hattımız vatandaşlarımızın şikayetlerine hızlı çözüm bulmada çok önemli diğer bir birimimizdir” dedi.

BÜYÜKŞEHİR 153 HATTI

Ulaşım alanında yaşanabilecek sıkıntılarda da Büyükşehir 153 hattının aranmasını isteyen Başkan Büyükakın, “Otobüs gelmiyorsa ya da geç geliyorsa vatandaşlarımız 153’e bildirebilir. Araçların tamamında çip ve kamera takılı. Her türlü olumsuzluğun araştırılmasında kameralardan incelemeyi yapıyor, gerekiyorsa cezai işlemi uyguluyoruz. Kocaeli’nin tamamına hizmet götürmek için ekiplerimiz büyük özveriyle çalışıyor. Ancak yaşanabilecek aksiliklere ve eksikliklere karşı vatandaşımızın bizi bilgilendirmesi çok önemli.” dedi.

MUTLU ÇAYIROVA, MUTLU KOCAELİ

Halkla birlikte Kocaeli’ye hizmet ettiklerini de söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Çayırovalıların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Vatandaşın gönlünde kalacaklarını, bunun için halkla beraber hareket edeceklerini söyleyen Başkan Büyükakın, “Mutlu Çayırova, Mutlu Kocaeli için çalışıyoruz. İnsanımızın, hizmetlerimizle ve gönül belediyeciliğimizle yüzünün gülmesi, bize dua etmesi tek amacımızdır” diyerek açıklamalarını tamamladı.

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