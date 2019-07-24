Yeniden Refah Partisi iktidar için iddialı

İlçe teşkilatlarının tamamlandığını belirten Başkan Aras, “12 ilçemizde yönetim kurulları oluşturuldu ve kongrelerini yaptılar mahalle kurulum çalışmaları devam etmekte. Partimize olan teveccühe yetişemiyoruz, bunca yılık siyasi hayatımda insanların böylesine canla başla parti teşkilatlarına gelerek üye olduğuna ilk kez şahit oluyorum. Bugünden müjdeliyorum ki Allah’ın izni ile ilk seçimde birinci parti olarak mecliste olacağız ve Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan Bey de Cumhurbaşkanı olacak. “ dedi.

ZAM TEPKİSİ

Yapılan zamlar üzerine hükümeti eleştiren Aras, “Yılın ikinci altı ayı için memur ve memur emeklisi maaşına zam beklerken çaya, şekere, elektriğe yüzde 15 zam yapıldı ama memura, emekliye gelince yüzde 5 zam yapıldı. Bu iktidarın daha fazlasını vermesi imkansız çünkü ellerinde para yok. En son savaşta askerin ihtiyacı için ayrılan kara gün akçesine göz diktiler. Merkez Bankası Başkanı buna onay vermediği için görevden aldılar. Üretim, yatırım, ihracat olmadan hayallerimize ulaşmamız mümkün değil. Yoldaki araba, havadaki uçak, kurbanlık hayvan, yediği saman ithal bunların tezgahı bozuk bu tezgahtan doğru iş çıkmaz” dedi.

100 MİLYAR DOLAR KAYNAK

Divan toplantısına katılan Devlet Eski Bakanı Prof. Dr. Sacit Günbey; “Yeryüzünü şer güçler kan, gözyaşı, acı ve sömürü ile ifsat ettiler bizler Yeniden Refah Partisi teşkilatları olarak yeniden Dünya’da Adil Düzen kuracağız işte bu yüzden yeryüzündeki teşkilatların en hayrlısı Milli Görüş teşkilatları dır” dedi. S 400 alımı konusunda da eleştirilerde bulunan Günbey, “Erbakan hayatta olsaydı, daha iyisini biz üretmiştik” dedi. Ekonominin çok kötü olduğunu vurgulayan Günbey, Genel başkan Fatih Erbakan’ın çalışmalarıyla, 100 milyar dolarlık bir kaynak paketi yaratacaklarını iddia etti.