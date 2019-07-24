Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 16:04 TSİ- Siyaset G: Bugün 16:05 TSİ

Yeniden Refah Partisi iktidar için iddialı

Refah Partisi Temmuz ayı İl divan toplantısı önceki gün yapıldı. Toplantıda konuşan İl Başkanı Mehmet Aras; “İlk Seçimde birinci parti olarak Meclisteyiz” dedi.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

İlçe teşkilatlarının tamamlandığını belirten Başkan Aras, “12 ilçemizde yönetim kurulları oluşturuldu ve kongrelerini yaptılar mahalle kurulum çalışmaları devam etmekte. Partimize olan teveccühe yetişemiyoruz, bunca yılık siyasi hayatımda insanların böylesine canla başla parti teşkilatlarına gelerek üye olduğuna ilk kez şahit oluyorum. Bugünden müjdeliyorum ki Allah’ın izni ile ilk seçimde birinci parti olarak mecliste olacağız ve Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan Bey de Cumhurbaşkanı olacak. “ dedi.

ZAM TEPKİSİ

Yapılan zamlar üzerine hükümeti eleştiren Aras, “Yılın ikinci altı ayı için memur ve memur emeklisi maaşına zam beklerken çaya, şekere, elektriğe yüzde 15 zam yapıldı ama memura, emekliye gelince yüzde 5 zam yapıldı. Bu iktidarın daha fazlasını vermesi imkansız çünkü ellerinde para yok. En son savaşta askerin ihtiyacı için ayrılan kara gün akçesine göz diktiler. Merkez Bankası Başkanı buna onay vermediği için görevden aldılar. Üretim, yatırım, ihracat olmadan hayallerimize ulaşmamız mümkün değil. Yoldaki araba, havadaki uçak, kurbanlık hayvan, yediği saman ithal bunların tezgahı bozuk bu tezgahtan doğru iş çıkmaz” dedi.

100 MİLYAR DOLAR KAYNAK

Divan toplantısına katılan Devlet Eski Bakanı Prof. Dr. Sacit Günbey; “Yeryüzünü şer güçler kan, gözyaşı, acı ve sömürü ile ifsat ettiler bizler Yeniden Refah Partisi teşkilatları olarak yeniden Dünya’da Adil Düzen kuracağız işte bu yüzden yeryüzündeki teşkilatların en hayrlısı Milli Görüş teşkilatları dır” dedi. S 400 alımı konusunda da eleştirilerde bulunan Günbey, “Erbakan hayatta olsaydı, daha iyisini biz üretmiştik” dedi. Ekonominin çok kötü olduğunu vurgulayan Günbey, Genel başkan Fatih Erbakan’ın  çalışmalarıyla, 100 milyar dolarlık bir kaynak paketi yaratacaklarını iddia etti.

Bugün 16:04 TSİ - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
"Belediye başkanlarının aldığı o para etik değil" mask
"Belediye başkanlarının aldığı o para etik değil"
Fikri Işık: Eleştirmekten çekinmeyin mask
Fikri Işık: Eleştirmekten çekinmeyin
AKP'de Babacan kurucular kurulundan çıkarıldı mask
AKP'de Babacan kurucular kurulundan çıkarıldı
Hurşit Güneş, Babacan'ın kuracağı parti yer alacak mı? İşte yanıtı... mask
Hurşit Güneş, Babacan'ın kuracağı parti yer alacak mı? İşte yanıtı...
MHP Kocaeli'de 4 başkan atandı mask
MHP Kocaeli'de 4 başkan atandı
CHP Kartepe’ye kayyum atandı mask
CHP Kartepe’ye kayyum atandı
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Yağmur Kocaeli'ye geri dönüyor mask
Yağmur Kocaeli'ye geri dönüyor
Mehmet Aslantuğ, Kocaeli'de çiftlik kurdu mask
Mehmet Aslantuğ, Kocaeli'de çiftlik kurdu
Üzülmez’den Orman’a: İyi genç varsa alabiliriz mask
Üzülmez’den Orman’a: İyi genç varsa alabiliriz
Hürriyet: Bu mahalle bana sahip çıktı mask
Hürriyet: Bu mahalle bana sahip çıktı
Genç sağlıkçı ölü bulundu! mask
Genç sağlıkçı ölü bulundu!
Kuruçeşme tramvay hattında yeni menfezin inşasına başlandı mask
Kuruçeşme tramvay hattında yeni menfezin inşasına başlandı

GALERİ

Yüzlerce fabrikanın bulunduğu ilçede renk değiştiren dere paniğe neden oldu mask
Yüzlerce fabrikanın bulunduğu ilçede renk değiştiren dere paniğe neden oldu
Ehliyetsiz ve alkollü sürücü kullandığı araçla kaza yaptı mask
Ehliyetsiz ve alkollü sürücü kullandığı araçla kaza yaptı
1’i ağır 2 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı mask
1’i ağır 2 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Kırmızı ışıkta geçerek motosikletli gencin ölümüne neden oldu mask
Kırmızı ışıkta geçerek motosikletli gencin ölümüne neden oldu
Park halindeyken hareket eden panelvan araç kazaya neden oldu: 1’i ağır 2 yaralı mask
Park halindeyken hareket eden panelvan araç kazaya neden oldu: 1’i ağır 2 yaralı
Kurbanlık hizmetinde "ELİT Besicilik" dönemi mask
Kurbanlık hizmetinde "ELİT Besicilik" dönemi
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL