İYİ Parti Gölcük İlçe Başkanı İsmail Aynacı haftalık düzenlediği basın toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Aynacı son günlerde gündemde olan İYİ Parti ve MHP arasında yaşanan gerginlik konusunda konuşarak, “Biz hiçbir partinin devamı değiliz” dedi. Yazlık Ilıcası’nın ihalesiyle ilgili de konuşan Aynacı , “Yazlık Ilıcası’nın ihalesini belediyenin alması konusunu biz de istiyoruz. Halktan biri girerse iptal edileceği bilgisine ulaştık. Bunun 5 yıllık olması sevindirici. Başkanın, 5 yıllık görev süresini içeren karar alması güzel oldu. Belediye Başkanı ve AKP’li arkadaşların aldığı tavır, memnuniyet verici” dedi.
Bugün 16:05 TSİ- Siyaset Güncelleme: Bugün 16:07 TSİ
İYİ Partili başkandan Gölcük Belediyesine tebrik
İYİ Parti Gölcük İlçe Başkanı İsmail Aynacı haftalık düzenlediği basın toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz