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Çeker: Görüşmemiz sağlıkçılar açısından olumlu geçti

AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş’e gerçekleştirdikleri ziyaret hakkında konuşan Türk Sağlık Sen Kocaeli Şube Başkanı Ömer Çeker, “Başkan Ellibeş ile görüşmemiz, Türk Sağlık Sen ve Türk Büro Sen’e bağlı kamu çalışanları için faydalı olmuştur” dedi.
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Türk Sağlık Sen Kocaeli Şube Başkanı Ömer Çeker ile Türk Büro Sen Kocaeli Şube Başkanı Rıfat Oypan, AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş’i makamında ziyaret etti. Görüşmede,  AKP İl Başkan Yardımcısı (Sağlık Yönetiminden Sorumlu) Şahin Talus ve İl Başkan Yardımcısı (Belediye Hizmetlerinden Sorumlu) İbrahim Elgin de hazır bulundu.

“FAYDALI GEÇTİ”

Ziyaret hakkında değerlendirmelerde bulunan Türk Sağlık Kocaeli Şube Başkanı Ömer Çeker, “Gerçekleştirmiş olduğumuz ziyaret bir nezaket ve hayırlı olsun ziyaretiydi. Sayın İl Başkanımız Ellibeş’e ve Yönetimine başarılar dileriz. Türk Sağlık Sen ve Türk Büro Sen’e bağlı iş kollarında görev yapan kamu çalışanları için faydalı bir görüşme olmuştur. Siyasi partiler halka kaliteli, hızlı ulaşılabilir hizmet vermek  ve hayat standartlarını yükselterek yarınlarına umutla bakmalarını sağlamak için çalışmalar yapmak ve projeler geliştirmek üzere kurulmuş organizasyonlardır” dedi.

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