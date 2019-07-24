Sevilen polis, Karamürsel’e veda ediyor

Karamürsel’de görev yaptığı süre içerisinde ilçe halkı tarafından sevilen bir isim haline gelen Trafik Baş Polisi Muhsin Terzi, Artvin’in Kemalpaşa ilçesine tayininin çıkması nedeniyle ilçeden ayrılıyor. Yeni görevine 19 Ağustos 2019 tarihinde başlayacağı öğrenilen Terzi’nin 1 yıl sonra emekliye ayrılacağı öğrenildi. Terzi’nin ayrılık haberinin ilçede üzüntü yarattığı belirtilirken, Terzi hakkındaki olumlu düşünceler nedeniyle tüm Karamürsellilere teşekkür ederek, helallik istedi.