Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 16:13 TSİ- Yaşam G: Bugün 16:14 TSİ

Sevilen polis, Karamürsel’e veda ediyor

Karamürsel İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde yaklaşık 12 yıldan bu yana görev yapan trafik baş polis Muhsin Terzi’nin, Artvin’in Kemalpaşa İlçesine tayini çıktı.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Karamürsel’de görev yaptığı süre içerisinde ilçe halkı tarafından sevilen bir isim haline gelen Trafik Baş Polisi Muhsin Terzi, Artvin’in Kemalpaşa ilçesine tayininin çıkması nedeniyle ilçeden ayrılıyor. Yeni görevine 19 Ağustos 2019 tarihinde başlayacağı öğrenilen Terzi’nin 1 yıl sonra emekliye ayrılacağı öğrenildi. Terzi’nin ayrılık haberinin ilçede üzüntü yarattığı belirtilirken, Terzi hakkındaki olumlu düşünceler nedeniyle tüm Karamürsellilere teşekkür ederek, helallik istedi.

Bugün 16:13 TSİ - Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
İngiliz gelin, gözyaşlarını tutamadı mask
İngiliz gelin, gözyaşlarını tutamadı
3 mahallede su kesintisi yaşanacak mask
3 mahallede su kesintisi yaşanacak
Kocaelililer bu hafta müziğe doyacak mask
Kocaelililer bu hafta müziğe doyacak
500 ağacı kurtarmak için piknik yapacaklar mask
500 ağacı kurtarmak için piknik yapacaklar
Ebru ve Koray mutluluğa evet dedi mask
Ebru ve Koray mutluluğa evet dedi
Karamürsel, Eymen’in sünnetinde buluştu mask
Karamürsel, Eymen’in sünnetinde buluştu
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Yağmur Kocaeli'ye geri dönüyor mask
Yağmur Kocaeli'ye geri dönüyor
Mehmet Aslantuğ, Kocaeli'de çiftlik kurdu mask
Mehmet Aslantuğ, Kocaeli'de çiftlik kurdu
Üzülmez’den Orman’a: İyi genç varsa alabiliriz mask
Üzülmez’den Orman’a: İyi genç varsa alabiliriz
Hürriyet: Bu mahalle bana sahip çıktı mask
Hürriyet: Bu mahalle bana sahip çıktı
Genç sağlıkçı ölü bulundu! mask
Genç sağlıkçı ölü bulundu!
Kuruçeşme tramvay hattında yeni menfezin inşasına başlandı mask
Kuruçeşme tramvay hattında yeni menfezin inşasına başlandı

GALERİ

Yüzlerce fabrikanın bulunduğu ilçede renk değiştiren dere paniğe neden oldu mask
Yüzlerce fabrikanın bulunduğu ilçede renk değiştiren dere paniğe neden oldu
Ehliyetsiz ve alkollü sürücü kullandığı araçla kaza yaptı mask
Ehliyetsiz ve alkollü sürücü kullandığı araçla kaza yaptı
1’i ağır 2 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı mask
1’i ağır 2 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Kırmızı ışıkta geçerek motosikletli gencin ölümüne neden oldu mask
Kırmızı ışıkta geçerek motosikletli gencin ölümüne neden oldu
Park halindeyken hareket eden panelvan araç kazaya neden oldu: 1’i ağır 2 yaralı mask
Park halindeyken hareket eden panelvan araç kazaya neden oldu: 1’i ağır 2 yaralı
Kurbanlık hizmetinde "ELİT Besicilik" dönemi mask
Kurbanlık hizmetinde "ELİT Besicilik" dönemi
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL