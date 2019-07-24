İzmit’te bir pastanenin fiyat tarifesi sosyal medyada bir kullanıcı tarafında paylaşıldı. Tarifede pastane sahibinin yazdığı “Askere: Beleş, Türk'e : 1.00 TL, Suriyelilere : 5.00 TL” ibareleri tepki çekti. Ekşi Sözlük’te gündem olan konu hakkında çok sayıda kullanıcı pastaneyi “ırkçı” olarak nitelendirdi. Bir grup ise Suriyelilere oluşan tepki sebebiyle destek verdi. Kocaeli Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı, konuyla ilgili harekete geçtiklerini söyleyerek, söz konusu pastanenin tespit edilmesi halinde cezai işlem uygulayacaklarını söyledi. Ekşi Sözlük'teki eleştirileri okumak için buraya tıklayabilirsiniz.
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Bu pastanedeki poğaçalar, Türk'e 1 TL, Suriyeli'ye 5 TL
İzmit’te bir pastanenin fiyat tarifesi sosyal medyada bir kullanıcı tarafında paylaşıldı.
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Yorumlar
(2 )
Şener saygılı - Pastaneciye sonuna kadar katılıyorum ona ırkçı diyenler nerede yaşıyorlar kimlerle birlikteler ırkçılık bu demek değildir pastanecinin suriyelilere karşı olduğunun bir göstergesidir oda suriyeliye beleş deseydi bu kez başka bir tepki çekecekti ırkçılığın anlamını bilmeyenlerin tepkisi boş yere dua etsinler 5 lira demiş ya hiç vermeseydi pastaneciyi linçmi edeceklerdi korkarım ederlerdi zira bu kafayla giderlerse vatanında yabancı olacaklarından daha haberleri yok gibi bınların
Kara Bozkurt - Helal olsun tebrik ediyorum hangi pastaneyse burası artık oradan alıcam
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