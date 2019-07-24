Şener saygılı - Pastaneciye sonuna kadar katılıyorum ona ırkçı diyenler nerede yaşıyorlar kimlerle birlikteler ırkçılık bu demek değildir pastanecinin suriyelilere karşı olduğunun bir göstergesidir oda suriyeliye beleş deseydi bu kez başka bir tepki çekecekti ırkçılığın anlamını bilmeyenlerin tepkisi boş yere dua etsinler 5 lira demiş ya hiç vermeseydi pastaneciyi linçmi edeceklerdi korkarım ederlerdi zira bu kafayla giderlerse vatanında yabancı olacaklarından daha haberleri yok gibi bınların