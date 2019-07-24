Kocaeli’den İstanbul Büyükşehir’e daire başkanı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Boğaziçi İmar Müdürlüğünde Bilgi İşlem Daire Başkanlığına Naim Erol Özgüner'i atadı. Ekrem İmamoğlu’nun atadığı Bilgi İşlem Daire Başkanı Dr. Naim Erol Özgüner, 4 yıl boyunca Kocaeli Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümünde asistanlık ve Üniversite Dış İlişkiler Müdürlüğü gibi görevler yaptı.

NAİM EROL ÖZGÜNER KİMDİR?

Dr. Naim Erol Özgüner, 1971 İstanbul’da doğan Özgüner, Yıldız Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği mezuniyetinden sonra aynı bölüm de yüksek lisans ve doktora çalışmasını tamamladı ve Doktor unvanını aldı.

Bilgi Üniversitesi’nde İşletme Yüksek Lisans (MBA) eğitimini tamamladı. 4 yıl Kocaeli Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümünde asistanlık ve Üniversite Dış İlişkiler Müdürlüğü görevlerini yürüttükten sonra, 2000 yılında Turkcell İletişim Hizmetleri Şirketi’nde GSM Hücre Planlama Mühendisi olarak göreve başladı.

Turkcell Türkiye’nin yanı sıra Ukrayna, Gürcistan ve Belarus’taki GSM şebekelerinin tüm elektronik ve IT sistem altyapılarının kurulması ve yönetilmesi projelerinde üst düzey yönetici olarak rol aldı. Özgüner son olarak Turkcell sabit ve mobil şebeke operasyonları bölümünü yönetti.

Özgüner, Bilgi Sistemleri Daire Başkanlığına atanmadan önce büyük veri, veri analitiği, yapay zeka ve makine öğrenmesi konularında çalışan CF Telekom firmasında Genel Müdürlük görevini sürdürüyordu. Bir kız çocuk babası olan Özgüner, İngilizce biliyor.