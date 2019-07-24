Alınan bilgiye göre Kandıra Çalca Mahallesinde 41 HN 031 plakalı traktörü ile tarladan dönen 62 yaşındaki Ramazan Karaduman, traktörün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak bir evin önüne devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Devrilen traktörün altından güçlükle çıkartılan Karaduman'ın sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olay yerinde jandarma ekiplerince yapılan inceleme işlemlerinin ardından evli ve 3 çocuk babası olan Karaduman'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Kandıra M.Kazım Dinç Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.
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Traktörün altında can verdi
Kandıra Çalca Mahallesinde traktörü ile tarladan dönen 62 yaşındaki Ramazan Karaduman, devrilen traktörün altında kalarak yaşamını yitirdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz