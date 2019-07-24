Hoş geldin Courtney!

İzmit Belediyespor WNBA takımı Connecticut Sun'da forma giyen Courtney Williams'ı transfer etti. 1994 doğumlu oyuncu oyun kurucu pozisyonunda oynuyor. İzmit Belediyespor Gençlik ve Spor Kulübü başkanı Uğur Koştur, yeni transferimiz Amerikalı oyuncumuz Courtney Williams'ı kulübümüze hayırlı olsun. Hem iç hem dış transfer çalışmalarımız devam ediyor. Netlik kazandıkça bilgileri kamuoyu ile paylaşmaya devam edeceğiz.