Derince Deniz Mahallesi İstasyon Caddesi Postane Sokak üzerinde yolda yaya olarak yürüyen Derince Belediyesi Eksi Başkanı Ali Haydar Bulut, yanına gelen iki kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırganların tabancasından çıkan iki kurşundan biri Bulut’un sağ bacağına isabet etti. Bulut, olay yerinde yere yığılırken saldırganlar ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Bulut, olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Derince Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede Bulut’a ilk ziyaret eden isim ise AKP Milletvekili ve MKYK Üyesi Emine Zeybek oldu.

OLAYIN TAKİPÇİSİYİZ

Sosyal medya hesabı üzerinden ziyaretin fotoğrafını paylaşan Zeybek, “Silahlı saldırı sonucu ayağından yaralanan önceki dönem Derince Belediye Başkanımız Ali Haydar Bulut’u tedavi gördüğü hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Bu menfur olayı kınıyor ve olayın yakından takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilişime sunarım” ifadelerine yer verdi. Selin BECER