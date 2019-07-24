Uğur Uğur: O para benim anamın ak sütü gibi helaldir!

Gölcükspor’un etkili forveti, geride bıraktığımız sezon kritik gollere imza atan ve takımın ligde tutunmasını sağlayan isimlerinden Uğur Uğur yaptığı açıklama ile sitemde bulundu. İki buçuk aydır muhatap bulamayan Uğur Uğur yaptığı açıklama ile hakkını yedirtmeyeceğini ifade etti.

NELER ÇEKTİĞİMİZİ KİMSE BİLEMEZ

İnsanlara güvenmenin ne kadar büyük bir hata olduğunu anlatacağım. Biz futbolcular kimine göre ukala, kimine göre egolu, kimine göre burnu havada insanlarız. Ama kimse olayın iç yüzünü bilmez, nelerle karşılaştığımızı, ne tür insanlarla muhatap olduğumuzu bilmez. Keşke biraz olsun kendilerini bizim yerimize koysalar, o zaman bazı şeyleri çok daha iyi anlayacaklarından eminim.

ANAMIN AK SÜTÜ GİBİ HELAL

Büyük birözveriyle, samimiyetle, emekle ben ve takım arkadaşlarım kendimize yakışan bir şekilde sezonu bitirdik ve Gölcükspor camiasını ligde tuttuk. Sonra lig bitti, bir takım sözler verildi, bekledik, bekledik, yönetim değişti yine bekledik. Tam 2 buçuk ay sonra hiç bir muhatap bulamadığım için alacaklarımdan dolayı dava açtım. Çünkü o para benim anamın ak sütü gibi helaldir. Kimseye hakkımı yedirmem, kimsenin de hakkını yemem.

ALLAH BÜYÜKTÜR!

Sonrasında yeni yönetim “Herkes ile helalleşeceğiz, merak etmeyin” dedi. Yine bekledik ama gelinen noktada ne yazık ki iyi niyetimiz kullanıldı. Dava açmışım diye bekleyecekmişim. Bu Dünyada ne zamandan beri hak aramak suç oldu. Benim vicdanım o kadar rahat ki hakkımı sonuna kadar savunacağımı. Allah büyüktür. Kimsenin hakkı kimsede kalmaz! Erdem ÖVÜÇ