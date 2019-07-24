Olay, dün Gebze Sultan Orhan Mahallesi’nde meydana geldi. Remziye Ural ile oğlu Veysel Ural, kiralık olan bir eve bakmak için binaya girdi. İddiaya göre, ev sahibi ve yakınları ile anne ve oğlu arasında tartışma çıktı. Çıkan arbedede anne ve oğlu darp edilirken, çevredekiler müdahalede bulundu. Anne ve oğlu, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Gebze’de bir oto yıkamacıda çalışan ve aldığı darbelerle kolu kırılan Veysel Ural, "Sağ kolumda 4 ayrı yerde kırık olduğu söylendi, alçıya alındı. Sağ omuzda iki bıçak kesiği var. Beni darp eden şahısları tanımıyorum" diye ifade verdiği öğrenilirken, kavgaya karışan 6 kişi, gözaltına alındı. İfadeleri alınan kişiler savcılık talimatı ile serbest bırakıldı.
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Kiralık ev tartışmasında anne ve oğlu dövüldü
Gebze'de Remziye Ural ile oğlu Veysel Ural (26), kiralık ev bakarken, ev sahipleriyle çıkan tartışmada darp edildikleri iddiası ile şikayetçi oldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz