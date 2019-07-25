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Kandıra yolunda trafik kazası: 3 yaralı

İzmit Kandıra yolu Sarıhocalar mevkisinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
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Alınan bilgiye göre D-605 karayolundan Kandıra yönünde seyir halinde olan Cemalettin Boz idaresindeki 54 ZL 771 plakalı otomobil, Sarıhocalar mevkisinde karşı yönden gelen Rahmi Başhan idaresindeki 41 RS 206 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle Bahşan’ın kullandığı otomobil takla atarak yolun kenarına savulurken kaza nedeniyle D-605 karayolunun her iki yönü de trafiğe kapandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hayati tehlikeleri yok

Kazada her iki araç sürücüsü ve Bahşan’ın kullandığı otomobilde bulunan yolcu ile birlikte toplam 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulanslarla Kocaeli Devlet Hastanesi ve Umuttepe Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazada kullanılamaz hale gelen otomobiller çekicilerle otoparka götürüldü. Araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik kontrollü olarak verilirken jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Nuri AKÇAHARMAN

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Yorumlar

(1)
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esnaf - evettt yine 54 plaka ve hatalı sollama

Yanıtla . 0Beğen 25 Temmuz 09:26

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