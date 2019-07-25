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Karamürsel'de drone destekli uyuşturucu operasyonu

Karamürsel'de jandarma ekiplerince drone destekli düzenlenen operasyonda 2 bin 11 kök Hint keneviri ele geçirildi.
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Karamürsel'de jandarma ekiplerince drone destekli düzenlenen operasyonda 2 bin 11 kök Hint keneviri ele geçirildi. Alınan bilgiye göre, Karamürsel İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Avcıköy Mahallesi, Avcıdere ile Dağtarla mevkisinde drone destekli yapılan kontrolde ormanlık alanda Hint keneviri ekili olduğu tespit edildi. Bunun üzerine Karamürsel Cumhuriyet Savcılığına bilgi verilerek alınan talimatla 2 bin 11 kök kenevir, ekipler tarafından imha edildi. Jandarma ekipleri, Hint kenevirlerini eken kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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