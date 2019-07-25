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Ali Haydar Bulut: Beni vuran kişileri tanımıyorum

Dün Derince’de vurulan eski belediye başkanı Ali Haydar Bulut, kendisini vuranları tanımadığını yüzlerini bile net olarak görmediğini söylerdi.Sağlık durumu iyi olan Bulut, “Polis en kısa zamanda bu kişileri bulacak ve bu olayı neden gerçekleştirdiklerini çözecektir” dedi.
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Derince eski Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut, Deniz Mahallesi İstasyon Caddesi Postane Sokak’ta kimliği belirsiz iki kişi tarafından vurulmuştu. Sağ ayağından vurulan Bulut’un sağlık durumu iyi. Kendisini vuranları tanımadığını söyleyen eski belediye başkanı “Camiye giderken tanımadığım kişiler yanıma geldi, Biri mermiyi ağzına verdi ve küfür ederek ateş etti. Aramızda hiçbir diyalog geçmedi. İki el ateş edildi. Biri bacağıma isabet etti. Allahtan mermi kemiğe gelmemiş. Bu olayın tek sevindirici noktası bu” dedi. Bulut ayrıca, “Polis saldırganları en kısa sürede yakalayacaktır, bu olayı neden gerçekleştirdikleri ondan sonra ortaya çıkacaktır” diye ekledi

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Yorumlar

(2)
02

Hekimoğlu - Tekrar geçmiş olsun. Sayın Başkan

Yanıtla . 0Beğen 25 Temmuz 10:15
01

izmitli - hep böyle olur .. kesin tanımıyordur..

Yanıtla . 2Beğen 25 Temmuz 09:53

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