Derince eski Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut, Deniz Mahallesi İstasyon Caddesi Postane Sokak’ta kimliği belirsiz iki kişi tarafından vurulmuştu. Sağ ayağından vurulan Bulut’un sağlık durumu iyi. Kendisini vuranları tanımadığını söyleyen eski belediye başkanı “Camiye giderken tanımadığım kişiler yanıma geldi, Biri mermiyi ağzına verdi ve küfür ederek ateş etti. Aramızda hiçbir diyalog geçmedi. İki el ateş edildi. Biri bacağıma isabet etti. Allahtan mermi kemiğe gelmemiş. Bu olayın tek sevindirici noktası bu” dedi. Bulut ayrıca, “Polis saldırganları en kısa sürede yakalayacaktır, bu olayı neden gerçekleştirdikleri ondan sonra ortaya çıkacaktır” diye ekledi
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Ali Haydar Bulut: Beni vuran kişileri tanımıyorum
Dün Derince’de vurulan eski belediye başkanı Ali Haydar Bulut, kendisini vuranları tanımadığını yüzlerini bile net olarak görmediğini söylerdi.Sağlık durumu iyi olan Bulut, “Polis en kısa zamanda bu kişileri bulacak ve bu olayı neden gerçekleştirdiklerini çözecektir” dedi.
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Yorumlar
(2 )
Hekimoğlu - Tekrar geçmiş olsun. Sayın Başkan
izmitli - hep böyle olur .. kesin tanımıyordur..
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