Derince eski Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut, Deniz Mahallesi İstasyon Caddesi Postane Sokak’ta kimliği belirsiz iki kişi tarafından vurulmuştu. Sağ ayağından vurulan Bulut’un sağlık durumu iyi. Kendisini vuranları tanımadığını söyleyen eski belediye başkanı “Camiye giderken tanımadığım kişiler yanıma geldi, Biri mermiyi ağzına verdi ve küfür ederek ateş etti. Aramızda hiçbir diyalog geçmedi. İki el ateş edildi. Biri bacağıma isabet etti. Allahtan mermi kemiğe gelmemiş. Bu olayın tek sevindirici noktası bu” dedi. Bulut ayrıca, “Polis saldırganları en kısa sürede yakalayacaktır, bu olayı neden gerçekleştirdikleri ondan sonra ortaya çıkacaktır” diye ekledi