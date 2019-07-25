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Eşme'ye sahil düzenlemesi

Kartepe Belediye Başkanı Av. M.Mustafa Kocaman, Eşme sahilinde yapılan çalışmaları inceledi. Belediye Başkanı Kocaman “Eşme sahili çalışmaları tamamlandığında hem Eşme sakinlerimiz, hemde turistik amaçla gelen misafirler için bir cazibe merkezi olacaktır” açıklamasında bulundu.
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Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Eşme Mahallesinde Eşme sahilinde incelemelerde bulundu. Kartepe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından Eşme sahilinde yapılan düzenleme ve kum serme çalışmaları aralıksız devam ediyor. Başkan Kocaman’ın talimatıyla Eşme Sapanca Gölü kıyısında huzurlu ve güvenli kumsal keyfi yaşamak için başlatılan suni plaj çalışmaları hızla devam ediyor.

DENİZ KUMU SERİLDİ

Büyükşehir Belediyesi ve Kartepe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Kandıra’dan alınan deniz kumlarını Eşme sahilinde 100 metre uzunluğunda 10 metre genişliğinde bir alana serdiler. Yapımı tamamlanan ve çalışmalarına devam edilen yerler hakkında Kartepe Belediye Başkanı Kocaman yetkililerden bilgi aldı.

EŞME BİR BAŞKA GÜZEL

Kartepe’nin turizm kenti olduğunu belirten Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman “Eşme sahilimiz ilçe turizminin en önemli noktalarından biridir. Yapılan sahil düzenleme çalışmaları ile daha konforlu ve şık bir hale gelecek. Turizme yönelik yatırımlarımızı aralıksız planlayıp hayata geçireceğiz. Eşme sahil şeridimiz ile Kartepemiz bir başka güzel olacak” ifadelerini kullandı.

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