Bir modern üst geçit daha hizmete girdi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Kartepe ilçe merkezine bağlantı sağlayan ve İstanbul - Ankara güzergâhındaki araç trafiğini taşıyan Köseköy Köprülü Kavşağına modern çelik üst geçit inşa edildi. Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından inşa edilen 53 metre uzunluğundaki çelik üst geçit ile Dumlupınar ve İstasyon mahalleleri arasında geçiş yapan vatandaşların güvenli bir şekilde ulaşımını sağlıyor.

GÜVENLİ ULAŞIM İÇİN

Büyükşehir Belediyesi bir yandan ulaşım ağını kesintisiz ve sorunsuz şekilde akması için önemli projeler üretirken bir yandan da vatandaşların karşıdan karşıya geçişlerinde sorun yaşamamaları için modern üst geçitler inşa ediyor. Şehrin ihtiyaç duyulan noktalarına yapılan üst geçitler sayesinde vatandaşların güvenli ve konforlu bir şekilde ulaşımları sağlanıyor. Köseköy’e kazandırılan Köprülü Kavşak’ta inşa edilen modern üst geçit de, bu yapılardan birisi oldu.

53 METRE UZUNLUĞUNDA

Vatandaşlara hizmet vermeye başlayan ve çift açıklıklı olarak inşa edilen üst geçit, 53 metre uzunluğa ve 3 metre genişliği sahip. İki adet merdiven bulunan üst geçitte iki adet asansör de vatandaşlara hizmet veriyor. İnşa edilen yeni çelik üst geçitte 115 ton çelik malzeme kullanıldı. Modern üst geçidin çevre düzenlemeleri de tamamlandı.

ZEMİNİ KAYMAZ TARTAN PİST İLE KAPLANDI

Eski beton üst geçit yıkılarak yeni yapılan çelik üst geçit modern ve şık bir görünümle kullanıma sunuldu. Üst geçidin merdiven ve yürüme platformu kaymaz kauçuk maddeden yapılan tartan pist malzemesi ile kaplandı. Aydınlatma direklerinin yapımı da gerçekleştirilen üst geçit, bölgede karşıdan karşıya geçen vatandaşların güvenli ulaşımını sağladı.