Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 10:24 TSİ- Gündem G: Bugün 10:26 TSİ

Bir modern üst geçit daha hizmete girdi

Büyükşehir Belediyesi tarafından kente kazandırılan Köseköy Köprülü Kavşağı’na inşa edilen modern üst geçit vatandaşlara hizmet veremeye başladı.
mask
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Kartepe ilçe merkezine bağlantı sağlayan ve İstanbul - Ankara güzergâhındaki araç trafiğini taşıyan Köseköy Köprülü Kavşağına modern çelik üst geçit inşa edildi. Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından inşa edilen 53 metre uzunluğundaki çelik üst geçit ile Dumlupınar ve İstasyon mahalleleri arasında geçiş yapan vatandaşların güvenli bir şekilde ulaşımını sağlıyor.

GÜVENLİ ULAŞIM İÇİN

Büyükşehir Belediyesi bir yandan ulaşım ağını kesintisiz ve sorunsuz şekilde akması için önemli projeler üretirken bir yandan da vatandaşların karşıdan karşıya geçişlerinde sorun yaşamamaları için modern üst geçitler inşa ediyor. Şehrin ihtiyaç duyulan noktalarına yapılan üst geçitler sayesinde vatandaşların güvenli ve konforlu bir şekilde ulaşımları sağlanıyor. Köseköy’e kazandırılan Köprülü Kavşak’ta inşa edilen modern üst geçit de, bu yapılardan birisi oldu.

53 METRE UZUNLUĞUNDA

Vatandaşlara hizmet vermeye başlayan ve çift açıklıklı olarak inşa edilen üst geçit, 53 metre uzunluğa ve 3 metre genişliği sahip. İki adet merdiven bulunan üst geçitte iki adet asansör de vatandaşlara hizmet veriyor. İnşa edilen yeni çelik üst geçitte 115 ton çelik malzeme kullanıldı. Modern üst geçidin çevre düzenlemeleri de tamamlandı.

ZEMİNİ KAYMAZ TARTAN PİST İLE KAPLANDI 

Eski beton üst geçit yıkılarak yeni yapılan çelik üst geçit modern ve şık bir görünümle kullanıma sunuldu. Üst geçidin merdiven ve yürüme platformu kaymaz kauçuk maddeden yapılan tartan pist malzemesi ile kaplandı. Aydınlatma direklerinin yapımı da gerçekleştirilen üst geçit, bölgede karşıdan karşıya geçen vatandaşların güvenli ulaşımını sağladı.

Bugün 10:24 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
İzmit Belediyesi’nden yangın açıklaması mask
İzmit Belediyesi’nden yangın açıklaması
İstanbul ve Kocaeli için yağış uyarısı mask
İstanbul ve Kocaeli için yağış uyarısı
Bu alternatif yol D-100’ü rahatlatacak mask
Bu alternatif yol D-100’ü rahatlatacak
Kızılay İş Merkezi ne zaman yıkılacak? mask
Kızılay İş Merkezi ne zaman yıkılacak?
Başkan Hürriyet, İzmit’in 5 yılını planlıyor mask
Başkan Hürriyet, İzmit’in 5 yılını planlıyor
Yeni Adliye Sarayında ihale 2020’de mask
Yeni Adliye Sarayında ihale 2020’de
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Mehmet Aslantuğ, Kocaeli'de çiftlik kurdu mask
Mehmet Aslantuğ, Kocaeli'de çiftlik kurdu
Üzülmez’den Orman’a: İyi genç varsa alabiliriz mask
Üzülmez’den Orman’a: İyi genç varsa alabiliriz
Hürriyet: Bu mahalle bana sahip çıktı mask
Hürriyet: Bu mahalle bana sahip çıktı
Ali Haydar Bulut vuruldu! mask
Ali Haydar Bulut vuruldu!
Karamürsel’in gururu Merih Demiral ilk hocasını unutmadı mask
Karamürsel’in gururu Merih Demiral ilk hocasını unutmadı
Ali Haydar Bulut, ayağından vuruldu! mask
Ali Haydar Bulut, ayağından vuruldu!

GALERİ

SEPAŞ “Sokağın Enerjisi” ödülleri sahiplerini buldu mask
SEPAŞ “Sokağın Enerjisi” ödülleri sahiplerini buldu
Sokak ortasında önce eski eşini sonra kendisini vurdu mask
Sokak ortasında önce eski eşini sonra kendisini vurdu
Yüzlerce fabrikanın bulunduğu ilçede renk değiştiren dere paniğe neden oldu mask
Yüzlerce fabrikanın bulunduğu ilçede renk değiştiren dere paniğe neden oldu
Ehliyetsiz ve alkollü sürücü kullandığı araçla kaza yaptı mask
Ehliyetsiz ve alkollü sürücü kullandığı araçla kaza yaptı
1’i ağır 2 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı mask
1’i ağır 2 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Kırmızı ışıkta geçerek motosikletli gencin ölümüne neden oldu mask
Kırmızı ışıkta geçerek motosikletli gencin ölümüne neden oldu
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL