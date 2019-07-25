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Gölcük'te intihar! Kendini ceviz ağacına astı...

Gölcük İhsaniye Çiftlik Mahallesinde bir kişi, kendini ceviz ağacına asarak yaşamına son verdi.
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Gölcük İhsaniye Çiftlik mahallesinde bir bahçede kendini ceviz ağacına asan erkek cesedi bulundu. Şahsın isminin A.K. (37) olduğu öğrenildi. Olay sonrası bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki incelemenin ardından şahsın cansız bedeni Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. A.K.'nın işten çıkarıldıktan sonra bunalıma girdiği ve kendini astığı iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Nuri AKÇAHARMAN

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