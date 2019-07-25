Gölcük İhsaniye Çiftlik mahallesinde bir bahçede kendini ceviz ağacına asan erkek cesedi bulundu. Şahsın isminin A.K. (37) olduğu öğrenildi. Olay sonrası bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki incelemenin ardından şahsın cansız bedeni Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. A.K.'nın işten çıkarıldıktan sonra bunalıma girdiği ve kendini astığı iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Nuri AKÇAHARMAN
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Gölcük'te intihar! Kendini ceviz ağacına astı...
Gölcük İhsaniye Çiftlik Mahallesinde bir kişi, kendini ceviz ağacına asarak yaşamına son verdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz