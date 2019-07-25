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İzmit Belediyesi'nden Yaşar Kardeş açıklaması

İzmit Belediyesi'nden Yaşar Kardeş'ın paylaşımı hakkında açıklama yapıldı.
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Millet İttifakı çatısı altında İzmit Belediyesi’ne İYİ Parti kontenjanından seçilen ve geçtiğimiz hafta başkan Fatma Kaplan Hürriyet tarafından İzmit Belediyesi Koordinatörü olarak atanan Yaşar Kardeş’ın sosyal medyadan yapmış olduğu paylaşım büyük tepkilere neden oldu. Bu paylaşımı kaldırmasına rağmen tepkilerin devam etmesi üzerine İzmit Belediyesi'nden açıklama geldi.

“KARDEŞ’İN RESMİ BİR GÖREVİ BULUNMAMAKTADIR”

Açıklamada;  "Millet İttifakı Meclis Üyeleri Baştürk ve Kardeş, İzmit Belediyesi Millet İttifakı Meclis Grubu tarafından, belediyenin işleyişini hızlandırmak, verimliliğini ve vatandaşla olan iletişimini arttırmak, koordinasyonunu güçlendirmek maksadıyla, Millet İttifakı meclis grubunun aldığı ortak kararlarla belediye meclis grubu koordinatörü olarak görevlendirilmiştir. Yine Muhtarlarla ilgili Koordinasyon görevini yapmak üzere ise İzmit Belediyesi Meclis Üyesi Süleyman Şen, yine Millet İttifakı Meclis üyeleri tarafından Muhtar Masasına seçilmiştir. İzmit Belediyesi'nde resmi olarak çalışan koordinatörler Hakan Özkum ve Sercan Al görevlerine devam etmektedir. Millet İttifakı'nın İzmit Belediyesi Meclisinde görevlendirdiği Meclis Üyeleri Mehmet Baştürk ve Yaşar Kardeş'ın İzmit Belediyesinde resmi bir atama ve görevleri bulunmamaktadır" ifadelerine yer verildi.

Kardeş'ın paylaşımı

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Yorumlar

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Cavit Saçık - listeye yazıp belediye encümeni olması sağlayan iyi parti merkez ilçe başkanı pelin coştur filiz ve bu listeye onay veren fatma hürriyet kaplanın da bayan olması sebebi ile bu ikili bayanları tak çıkar parça mal olarak gören eli tesbihli ülkücü kabadayı yaşar kardeşin yüzüne ve kıcaelili bacılarımızın yüzüne nasıl bakacaklar

Yanıtla . 0Beğen 25 Temmuz 11:58

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